武漢返台男女留假資料失聯 北檢嚴辦

（中央社記者劉世怡台北2日電）北市里長昨指控，日前從武漢返台1男1女在入境時填假資料找不到人。北檢今天說，已分他字案，從速從嚴偵辦2人是否有違反傳染病防治法等相關罪嫌，並指揮警方找人。

台北市大安區錦華里長溫美珠昨天表示，1月27日接到通報，要去居家訪視1月16日從武漢返台的一對男女。但後來經查，他們填的是假資料，是男子之前任職的公司地址，並非住家，留的市話為空號、手機關機。

錦華里幹事陳威佑則說，後來透過戶籍地去找，男子的戶籍地在新北、女子在桃園，已經將相關資料給新北市及桃園市政府，讓新北及桃園市府人員去找人。

台北地檢署昨天深夜發布新聞稿指出，本件獲報後即時啟動查緝民生犯罪聯繫平台分案調查，以查明有無違反傳染病防治法等相關罪嫌，並與轄區內警政、衛政單位合作，從速從嚴偵辦，以表達政府重視疫情防範及嚴懲違反防疫規定的決心。

檢方今天指出，已分他字案，由檢察官偵辦，指揮警方找人，初步了解，2人可能違反傳染病防治法62條，明知罹患傳染病，不遵行各級主管機關指示，致傳染於人，可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣50萬元以下罰金。

台北地檢署呼籲民眾，面對傳染病應配合中央流行疫情指揮中心的各項防疫措施，民眾若發現有任何散播不實訊息；或對已徵用的防疫物資囤積居奇、哄抬物價；與有患者不遵行各級主管機關防疫措施等情事，請向轄區檢警舉發，檢察官會立即偵辦，共同守護國人健康。（編輯：張銘坤）1090202