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首頁 / 社會

謊稱從武漢返台 通緝犯罪上加罪

最新更新：2020/02/02 17:30

（中央社記者李先鳳台東縣2日電）武漢肺炎疫情席捲，一名通緝犯遭逮時竟謊稱從武漢搭機返台，員警見其身體確有不適，緊急讓他戒護就診，結果是一般感冒，通緝犯罪加傳染病防治法及社維法。

台東縣警察局成功分局今天表示，1月30日逮捕潘姓公共危險罪通緝犯，潘男遭逮後見派出所內員警都戴口罩，即表示自己1月初也因工作關係，經過武漢，再轉從香港搭機返台，前幾天曾有發燒症狀。

員警聽聞後，當下雖查無潘男入出境紀錄，但見其身體確有不適症狀且堅稱數日前剛返台，為求防疫慎重周延，緊急先將潘男戒護送醫，並向移民署及潘男工作公司查證，確認他謊報入出境紀錄。

另經醫院詳細檢驗及診治後，潘男僅是一般發燒感冒症狀，並非感染「武漢肺炎」，經留院觀察二日後出院。

警方除將潘姓通緝犯逮捕歸案外，有關謊報部分，另依違反傳染病防治法及社會秩序維護法移送地檢署偵辦。

台東縣警察局成功分局長蘇偉荃指出，依據傳染病防治法第63條規定，「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足以損害於公眾或他人者，科新台幣300萬元以下罰金」。提醒民眾勿謊報旅遊史或傳遞未經證實之疫情資訊，以免造成恐慌及觸法。（編輯：黃世雅）1090202

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