聯結車駛出西濱匝道一路撞 釀1死3傷

（中央社記者蕭博陽彰化縣3日電）一輛聯結車今天駛出西濱公路匝道時，一路衝撞多輛前車並翻落彰濱工業區入口大橋下方，事故造成1名機車騎士死亡、3人受傷，車禍原因及過程由彰化縣警察局鹿港分局釐清。

彰化縣鹿港鎮彰濱工業區入口大橋上午發生連環車禍，1輛聯結車、3輛自小客車、2輛小貨車、1輛機車撞成一團，其中聯結車還翻落彰濱工業區入口大橋下方，事故造成1名機車騎士當場失去生命徵象，另3人受傷意識清醒，送往彰濱秀傳醫院治療。

事故現場凌亂，聯結車撞碎水泥護欄，車頭連帶貨櫃翻落橋下河床，橋邊則有一輛機車橫倒，騎士當場不治，員警到場蓋起藍色採證帳篷；橋頭靠近西濱公路匝道處，還可見一輛小客車左後車門被撞凹，及一輛黑色賓士車與另一輛藍色小貨車撞擊。

現場一名當事人心有餘悸接受媒體訪問表示，他駕車停紅燈排在停止線後第一輛，肇事車輛疑似沒有煞車，從後方一路撞過來，過程中他沒有聽到任何煞車聲音，只聽到連續撞擊聲，也不確定肇事車輛是否自下匝道就一路衝撞還是行駛平面道路。

初步了解，陳姓聯結車駕駛下西濱匝道時一路衝撞前車，直到工業區入口大橋頭再撞破護欄墜落河床，不幸遭撞的郭姓機車騎士頭部破裂、肢體斷裂，明顯死亡未送醫；陳姓駕駛獲救表示，「忘記事發過程怎麼撞的」。詳細事故原因及過程待鹿港警分局調查。（編輯：黃世雅）1090203