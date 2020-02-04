向犯嫌借款免付利息 已停職警遭判刑5年

（中央社記者沈如峰基隆4日電）前新北市瑞芳分局偵查佐賴柏瑞2017年偵辦詐騙案時，疑以借錢為由向詐團成員索賄新台幣35萬元。法官之後認定是借款關係，但獲免付利息不正利益，判刑5年，可上訴。

判決書指出，賴柏瑞2014年12月29日調派瑞芳警分局偵查隊任職，2017年12月27日至2018年4月23日專責偵辦詐欺業務，後來調任林口警分局，2018年10月20日起停職。

賴柏瑞在2017年偵辦林姓男子等5名共犯詐欺案時，明知其中周姓男子及林男曾涉違反毒品危害防制條例及詐欺罪嫌，之後以借款為由向周男索取20萬元。周男因沒錢，轉介由林男籌到20萬元後，輾轉交給賴柏瑞。賴柏瑞食髓知味後，不久又索取15萬元得逞。

判決書指出，賴柏瑞後來在偵辨相關詐欺案件時，並未對其中涉嫌者積極查辦，違背犯罪偵查職務。直到他發現遭檢方偵辦後，才趕緊還款35萬元由林男父親代收。

賴柏瑞之後遭法務部廉政署詢問時曾供述，確實有向周男等人借錢，但自己是等到2017年8月10日向銀行借貸的錢下來之後就準備還錢。

法官認為，賴柏瑞偵辦詐欺案件，明知相關共犯竟不予追查，違背職務，且收受20、15萬元借款，獲得免支付1萬6445元利息的不正利益，兩者之間有對價關係，已觸犯貪污治罪條例的違背職務收受不正利益罪，因此判處有期徒刑5年，褫奪公權3年，全案可上訴。（編輯：方沛清）1090204