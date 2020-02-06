刑事局揭二次詐騙術 籲慎防司法黃牛

（中央社記者黃麗芸台北6日電）刑事局今天表示，近日發現有詐騙集團在網路貼文聲稱「可將之前遭詐款項領回」等話術，「二次詐騙」被害人，1月就已受理3案，提醒民眾應依司法調查結果為準，勿輕信司法黃牛。

刑事局今天發布新聞稿表示，近期發現有詐騙集團使用「二次詐騙」手法，其透過在網路社群軟體上張貼訊息，假稱可透過駭客技術或特殊管道協助被害人追回遭詐騙的款項，並要求被害人先加入指定Line帳號詳談，再以繳交「手續費」或「保證金」為由，要求被害人匯款。

直到被害人後續發現先前遭詐騙款項遲遲未追回，心生疑惑而撥打反詐騙165專線詢問，才驚覺竟遭「二次詐騙」。

刑事局分析，上述詐騙手法，歹徒都是利用被害人急於想追回遭詐騙款項的心態，利用臉書或網頁張貼標榜有「專業駭客」或「私下管道」等訊息，誘使被害人主動接洽，再進行後續詐騙，統計今年1月已受理3件此類案例。

為防止民眾遭「二次詐騙」，刑事局說，除已於165反詐騙相關宣導管道置放繪製宣導圖文外；也將持續彙整受理案件情資，由專責單位循線追查可疑犯嫌。

刑事局呼籲，檢警機關或金管會等單位，都不會以電話通知民眾「前往操作ATM機台，以退回之前遭詐騙款項」或是「線上製作筆錄」等；提醒民眾若有詐騙案件已報案，除依司法調查結果為準外，切勿輕信網路謠言或司法黃牛，避免二次受騙。（編輯：張銘坤）1090206