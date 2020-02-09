桃園市環保工廠回收場大火 造成空污挨罰

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市大園區一家環保工廠今天凌晨發生火災，大火及時撲滅，但桃園市政府環保局表示大火造成空氣污染，已依違反空氣污染防制法告發，可處新台幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。

桃園市大園區許厝港路上一家環保工廠公司今天凌晨1時許，廠內的廢紙堆置區突然起火燃燒，由於沿海地區風速強勁，火勢一發不可收拾，猛烈的火勢遠在數公里外都能看見，消防局在凌晨近5時將大火撲滅，下午1時50分才將殘火處理完畢。

環保局表示，環保工廠領有市府核發的廢棄物回收登記證，初步調查起火點為廢紙堆置區，但沒有使用及存放毒化物等情形，稽查人員現場以pH試紙檢測消防廢水pH值約7，重金屬試紙（銅、鎳）檢測未有反應，前往上風處及下風處檢測揮發性有機化合物（VOC）讀值皆無明顯異常。

環保局指出，大火明顯導致粒狀污染物及異味散佈於空氣造成空氣污染且未有防制措施，並判定排除水蒸氣干擾情形，已經違反空氣污染防制法並符合空氣污染行為管制執行準則規定，將依空污法規定告發，在業者陳述意見後，開處10萬元以上、500萬元以下罰鍰。

環保局表示，已要求環保工廠公司依「廢清法」規定，提送廢棄物處置計畫書至環保局審查，後續將依核定後的計畫書內容執行災後廢棄物清理作業，避免造成二次污染。環保局也會督導清理作業，若未依法完成清理，將依規定按日連續處罰。（編輯：李亨山）1090209