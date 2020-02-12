槽車疑自撞國道護欄雙氧水外漏 警消灑水警戒

一輛載運雙氧水的槽車12日行經國道3號苑裡路段，失控自撞外側護欄，側翻在路肩，造成雙氧水外漏，車上2人輕傷送醫。中央社記者管瑞平攝 109年2月12日

（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）一輛載運雙氧水的槽車今天行經國道3號苑裡路段，疑似為閃避前方事故車輛，失控自撞外側護欄，車上2人僅受皮外傷，但造成雙氧水外漏，警消急忙以水霧稀釋警戒。

苗栗縣消防局中午時分接獲通報，國道3號南下154.7公里苑裡交流道前，傳出車禍事故，隨即派遣通霄分隊人車趕往查看，抵達現場看到一輛自小客車自撞內側護欄，另外一輛大型槽車則是撞上外側護欄，側翻在路肩。

苗栗縣消防局第四大隊大隊長洪嘉佑指出，槽車內載運雙氧水液體，碰撞後有洩漏情形，為避免周邊其它物質遭到氧化，立即拉出水線噴灑水霧稀釋，並在現場進行警戒。

國道員警初步勘查事故現場，不排除為2起自撞意外，自小客車先撞上內側護欄，打橫在中線車道，行駛在後方的大型槽車，疑似為了閃避前方事故，失控衝撞外側護欄，所幸僅造成槽車駕駛和助手輕微擦挫傷送醫。

洪嘉佑表示，為了安全起見，消防隊員持續在旁戒備，等待業者派出另外一輛槽車把雙氧水抽回，把側翻的槽車扶正後，才能解除任務；詳細肇事原因和責任歸屬，有待警方進一步調查釐清。（編輯：李錫璋）1090212