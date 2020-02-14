否認侮辱公署 楊蕙如：反制中國假消息

「卡神」楊蕙如被控利用網路PTT論壇侮辱大阪辦事處，被北檢依侮辱公署罪起訴，台北地方法院14日首次開庭，楊蕙如（前）在律師陪同下到庭。中央社記者張皓安攝 109年2月14日

（中央社記者林長順台北14日電）「卡神」楊蕙如被控利用網軍侮辱公署案，台北地院今天首次開庭。楊蕙如否認犯罪，強調請網友推高調是要反制中國有關關西機場派車的假消息、假新聞，是自發行為，並無業主。

台北地方法院今天上午首度開庭，楊蕙如近中午11時在律師陪同下到庭，戴口罩，面對媒體訪問時不發一語；另名被告蔡福明因出國向法院請假，由律師代表出庭。

法官問及是否收到起訴書時，楊蕙如表示，她是先收到法院傳票才收到起訴書，並強調「起訴4、50天才收到起訴書」。楊蕙如的律師也抗議檢方送審程序，起訴當天將起訴書散布給媒體，讓楊蕙如受到外界評論，身心受創。

公訴檢察官指出，由於對楊蕙如檢舉的案件非常多，檢察官釐清是否與本案有關係，過程並無不法。

楊蕙如律師表示，楊蕙如唯一的行為就是要求「推高調」，而且她事後還問文章是誰發的，也沒有說「罵得好」，沒有侮辱公署罪的違法要件存在。

楊蕙如則指出，她當時「推高調」的目的，主要是澄清關西機場事件中國派車的假消息。對於所謂的網軍，她表示檯面上所有主要政黨、陣營都有主動跟她接觸，但與本案無關。

楊蕙如說，本案沒有任何業主，是自發性的行為，也沒有對價關係，主要是反制來自中國的假消息、假新聞。

楊蕙如與友人蔡福明被控於民國107年9月6日利用網路PTT論壇，以idcc帳號發表主題「（爆卦）大阪空港疏散事件相關資訊」文章，公然侮辱外交部駐大阪辦事處及辦事處的公務員。北檢去年12月2日依侮辱公署罪起訴楊、蔡2人。（編輯：李錫璋）1090214