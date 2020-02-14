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首頁 / 社會

婦旅居日本欠稅 台北分署僅花4個月全數徵起

最新更新：2020/02/14 15:01

（中央社記者蕭博文台北14日電）法務部行政執行署台北分署今天表示，一名旅居日本多年的余姓婦人積欠331萬元稅款，行政執行官抽絲剝繭，查出她擁有鉅額股票後予以查扣變賣抵償，歷時僅4個月即全數徵起。

台北分署發布新聞稿指出，余姓婦人因滯納綜合所得稅新台幣331萬餘元，經財政部台北國稅局於去年9月間移送台北分署執行。

承辦行政執行官發現余婦長年旅居日本、不常回國，每次回國的時間也不超過一個月，研判不易通知她到場繳納，案件徵起困難。

執行官進一步追查，發現余婦民國107年度於國泰金控有股利所得109萬餘元，也查出余婦欠稅是因為漏報國泰金控股利所得1000多萬元所生，研判余婦應有鉅額股票可以執行，旋即全面清查余婦證券帳戶，並迅速核發執行命令，扣押余婦持有的國泰金股票。

余婦獲悉股票遭查扣後趕回台灣，向台北分署表示因長期居住日本，不清楚欠稅原因，待向國稅局查明欠稅緣由後，再告知如何清償。翌日余婦即表明，希望從已被扣押的股票取償，因此台北分署即變賣股票，徵起331萬餘元。

台北分署表示，本案執行難度極高，但在執行同仁積極努力下，僅歷時短短4個月即得迅速全數徵起，實屬不易，也呼籲旅居國外而繳款不易的民眾，應商請在台親友協助處理，否則案件移送執行後，台北分署必將強力執行，以落實公權力，確保國家債權。（編輯：李亨山）1090214

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