更多編輯台推薦新聞：
影片／國王希爾德NBA三分球大賽奪冠 最後一球定輸贏
運動

影片／國王希爾德NBA三分球大賽奪冠 最後一球定輸贏

飛鼠一號試射喊卡 科技部：太空產業衝刺不會停
科技

飛鼠一號試射喊卡 科技部：太空產業衝刺不會停

一週大事／武漢肺炎日本疫情嚴峻 東非蝗災1900萬人糧食危機
一週大事

一週大事／武漢肺炎日本疫情嚴峻 東非蝗災1900萬人糧食危機

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
影片／國王希爾德NBA三分球大賽奪冠 最後一球定輸贏
首頁 / 社會

流動攤販黃男欠鉅額罰款脫產 警查封動產

最新更新：2020/02/16 13:19

（中央社記者黃麗芸台北16日電）北市警持續落實公權力，去年將積欠逾新台幣上百萬元罰款的7旬辜姓攤商境管限制出境，昨天稽查又發現一名欠款近百萬且脫產的黃姓男攤商，現場依強制執行法將其販賣物查扣。

部分流動攤販經常違規佔用各道路沿線人行道、騎樓等區擺攤販賣，不但影響市容，也妨害行人通行，且若經告發後，部分攤商為規避舉發繳納罰鍰，竟將名下財產轉移、惡意脫產，藐視公權力。

台北市警察局信義分局今天發布新聞稿表示，有鑑於轄內攤販欠款違規大戶經告發後不主動繳款，以致積欠鉅額罰款，且為規避繳納罰鍰而將名下所有財產轉移惡意脫產等行為，去年8月29日已先行函請法務部行政執行署台北分署評估惡性欠款大戶予以「限制出境」的強制處分。

其中，一名7旬欠款大戶辜男常於信義商圈設攤販賣衣服，自民國100年起就因違規遭開1118件罰單，滯欠金額共計168萬元，經稽催、移送強制執行仍不予理會，便移請法務部行政執行署台北分署實施境管，於去年11月11日起針對辜男予以限制出境（海）。

信義分局表示，為持續依法落實公權力，昨天下午1時45分會同並協助行政執行署台北分署執行人員到轄內違規設攤地點稽查，現場查獲脫產的黃姓攤商，他自100年起迄今欠款共計97萬餘元，經稽催、移送強制執行仍不予理會，昨天依行政執行署囑託對黃男執行動產查扣。

依強制執行法第45條規定，「動產之強制執行，以查封、拍賣或變賣之方法行之」，警方昨天現場查扣販賣物品包括有雨傘、地墊和毛巾等商品一批，盼藉由強制執法，有效解決欠繳罰鍰大戶無視警方製單舉發取締藐視公權力的心態，同時實現國家公法債權。

信義分局呼籲，攤販業者在道路上或騎樓任意違規設攤，影響市容且嚴重危及用路人行的安全，若經員警開立違規舉發單，應主動自行繳款。（編輯：張銘坤）1090216

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報