台南男子網傳不實疫情訊息 刑事局送辦

刑事局偵查第九大隊第三隊隊長邱承迪（圖）18日表示，12日接獲中央流行疫情指揮中心告發，指有Line群組流傳不實疫情訊息，經專案小組追查發現是台南市一名何姓男子所為，何男14日到案說明後，被依違反社維法送辦。中央社記者黃麗芸攝 109年2月18日

（中央社記者黃麗芸台北18日電）刑事局接獲中央流行疫情指揮中心告發，指有Line群組流傳不實疫情訊息，經專案小組偵辦發現，為在台南市教育機構服務的何姓男子所為，14日到案說明後將他依違反社維法送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第九大隊第三隊隊長邱承迪表示，12日接獲中央流行疫情指揮中心告發，指近日Line群組流傳「南部女性確診…第一次誤診到隔離期間已到過多地…」的不實疫情訊息，立即和台南市警察局刑事警察大隊共組專案小組偵辦。

根據專案小組調查發現，台南市一名在私立教育機構擔任行政人員的30歲何男涉嫌在多個Line群組張貼上述不實訊息，他在14日到案說明時供稱，自己是看到網路新聞訊息，才善意發文提醒群組朋友。

全案詢後，根據何男貼文不實程度和情節輕重判斷，依違反社會秩序維護法第63條送台南市警察局偵處。

根據刑事局統計，自1月23日至2月17日止，全國警察機關偵辦武漢肺炎相關網路假訊息案件計74件，其中已移送43件、64人，其餘案件積極偵處中。

刑事局呼籲，民眾勿隨意製造、散布或轉傳涉及武漢肺炎疫情的不實、未經查證訊息，這類案件在抗疫期間必依法速查嚴辦。（編輯：張銘坤）1090218