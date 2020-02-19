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涉詐領助理費獲交保 議員舒翠玲：司法會還公道

最新更新：2020/02/19 19:41
國民黨籍桃園市議員舒翠玲（右）涉嫌詐領助理費遭檢方聲押，舒翠玲19日交保後表示，自己完全沒有任何犯意，可能在程序上有些疏失，相信後續司法將會還她公道。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年2月19日
國民黨籍桃園市議員舒翠玲（右）涉嫌詐領助理費遭檢方聲押，舒翠玲19日交保後表示，自己完全沒有任何犯意，可能在程序上有些疏失，相信後續司法將會還她公道。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年2月19日

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）國民黨籍桃園市議員舒翠玲涉嫌詐領助理費約新台幣1090萬元遭檢方聲押，桃園地院今天裁定舒翠玲夫婦各以200萬元交保，舒翠玲表示自己完全沒有任何犯意，相信司法會還她公道。

桃園地檢署偵辦中國國民黨籍桃園市議會6連霸的現任市議員舒翠玲，涉嫌從99年起，以虛報人頭方式和先生張曉帆，以未實際擔任助理工作的親友為人頭助理詐領助理薪資約1090萬餘元一案。

檢察官訊後認為，被告舒翠玲、張曉帆以及親友，涉犯貪污治罪條例及刑法，檢察官針對舒翠玲、張曉帆與另一名未實際擔任助理的陳姓親友3人，向法院聲請羈押禁見，其餘人訊後請回。法院在下午裁定舒翠玲與張曉帆各以200萬元交保，陳姓親友以30萬元交保。

舒翠玲下午在律師的陪同下辦理完交保手續，她表示，自己完全沒有任何犯意，可能是在程序上有一些疏失，相信後續的司法將會還她公道，隨後就離開法院。

舒翠玲曾經擔任桃園縣第14、15、16、17屆縣議員，以及桃園市第1屆市議員，目前為桃園市第2屆市議員。（編輯：卞金峰）1090219

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