散播武漢肺炎疫情謠言 彰化警方查獲3人

（中央社記者吳哲豪彰化20日電）武漢肺炎疫情延燒，彰化警方日前追查在臉書粉絲專頁張貼相關謠言的民眾，查獲家住彰化及桃園市的2男1女共3人，涉嫌散布不實謠言，依違反傳染病防治法移送檢方偵辦。

彰化縣警察局刑警大隊科偵隊長林世行接受媒體聯訪時指出，多名網友在臉書粉絲專頁以及網路社群散布有關武漢肺炎的謠言，有網友指台灣在處理武漢肺炎死亡病例，遺體處理出現紕漏，也有人張貼文章指確診病例曾去過哪些地方，或是指稱確診病例的姊姊住在員林市、也罹患肺炎等。

彰化縣衛生局將蒐集到的網路謠言轉交給彰化縣警察局偵辦，警方循線查出假消息的源頭，找到散播確診病例姊姊住在員林市的58歲陳女，陳女供稱，自己是把聽到別人說的事情透過群組告訴親友；至於貼文指稱遺體處理出紕漏以及病患去過哪裡的網友，警方也查出是家住桃園市的蔡姓男子及住彰化花壇鄉的唐姓男子。

警方指出，民眾的行為已經違反傳染病防治法的規定，將把3人移送檢方偵辦，也呼籲民眾，防疫視同作戰，民眾應遵守中央流行疫情指揮中心各項防疫措施，相關資訊可上衛生福利部疾病管制署網站查證，不要隨意製造、散布或轉傳有關疫情的不實資訊，造成社會大眾恐慌。（編輯：謝雅竹）1090220