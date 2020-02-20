網傳防疫假訊息影片 刑事局逮2男送辦

刑事局偵查第四大隊副大隊長王志成（中）20日表示，日前接獲檢舉，指有民眾在網路群組散播越南政府為防疫發放免費口罩等影片假訊息，循線分別查獲涉嫌轉傳及拍攝的兩名男子，依法送辦。中央社記者黃麗芸攝 109年2月20日

（中央社記者黃麗芸台北20日電）刑事局接獲中央流行疫情指揮中心檢舉，指有民眾在網路群組散播越南政府為防疫發放免費口罩等影片假訊息，循線於4、18日分別查獲轉傳的劉姓男子和拍影片吳姓男子，依法送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第四大隊副大隊長王志成表示，日前接獲中央流行疫情指揮中心檢舉，指4日發現有民眾在Line群組內張貼、散播武漢肺炎防疫不實訊息。

經查影片內容為「越南政府在胡志明市為防疫發免費口罩，台灣政府不知道在做啥，完全沒作為…民進黨政府把口罩送到香港，民進黨政府送了50萬個口罩到香港，香港人1個人可以領5個，台灣人買不到口罩…」等不實訊息。

由於越南代表處已澄清未發放免費口罩，實際為民間團體所為；且台灣政府也未送口罩到香港。上述假訊息恐造成民眾對政府防疫的不信任及恐慌。

刑事局獲報後，迅速查出在Line群組轉傳張貼不實訊息者為嘉義62歲劉男，並通知他到案說明。

此外，循線追查劉男3日所散播的影片原始檔，其來源為北市44歲吳男先前赴越南考察商機，將在當地所拍影片於2日透過臉書直播影片供他人公開瀏覽。

吳男18日到案說明，供稱因台灣買不到口罩，所以才不滿拍片發文，但自認並未散播。

全案詢後均依違反傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」，將吳男和劉男分別函送台北地檢署及嘉義地檢署偵辦。

根據刑事局統計，1月23日至2月19日止，警政署偵辦武漢肺炎相關網路假訊息案件共計83件，偵處中35件（已通知到案尚未移送4件、5人），移送為48件、70人。（編輯：方沛清）1090220