參加瑞士棒壘會議 辜仲諒獲准6億暫時解除限境

（中央社記者劉世怡台北23日電）中華棒球協會理事長辜仲諒涉紅火等案遭限制出境，欲參加瑞士3月舉行的「世界棒壘球總會新總部落成及會議」，聲請暫時解除限境。高院裁准具保共6億元並責付體育署長及律師。

辜仲諒在台灣高等法院被控2起案件，分別為侵占中信金控資產約3億美元並利益輸送國寶集團總裁朱國榮，以及紅火案更二審案件；前案的合議庭在13日裁准新台幣1億元擔保，並責付體育署長高俊雄，後案的合議庭則在18日裁准5億元擔保，並責付體育署長高俊雄及律師葉建廷，裁准暫時解除限制出境期間為2月28日至3月11日共13天。

身兼棒協理事長的中國信託慈善基金會董事長辜仲諒聲請指出，世界棒壘球總會會長特別發函邀請他參加3月2日至8日在瑞士皮利舉行的「世界棒壘球總會新總部落成典禮暨執行委員會議」，並希望他列席執行委員會，得以與各執行委員深入討論，預定於110年在台灣由棒協舉辦「世界棒壘球總會會員大會」的規劃及準備事宜，他有以理事長身分出席的必要。

辜仲諒表示，台灣現任亞洲棒球總會會長及世界棒壘球總會第一副會長彭誠浩，因年事已高，想利用上開賽事及會議期間，引薦他與各會員國代表認識，以利參與2021年亞洲棒球總會及世界棒壘球總會改選，因此聲請暫時解除限制出境。（編輯：李錫璋）1090223