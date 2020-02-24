憂女模參展染武漢肺炎 男揚言放炸彈遭逮

（中央社記者黃麗芸台北24日電）北市一名46歲蕭男2月初連續在台北國際電玩展臉書官網留言，內容威脅若讓女模小雪參加活動就要放炸彈，原因竟是擔心小雪因此染病，刑事局獲報後循線於17日查獲，恐嚇罪送辦。

刑事局電信偵查大隊今天舉行破案記者會，副大隊長林明俊表示，原定2月6至9日於台北市舉辦「2020台北國際電玩展」活動，但主辦單位台北市電腦商業同業公會考量武漢肺炎疫情而決定延後舉辦，但6、7日卻在臉書官網多次接獲網友留言要放炸彈，立即通報警方偵辦。

根據警方調查了解，這名網友多次留言「小雪馬上退出活動 馬上送炸彈」的要脅文字，並配上多個「炸彈」圖案，經警方透過網路技術追查，掌握犯嫌為北市46歲的蕭姓男子。

刑事局17日派員持搜索票前往蕭男位於新北市新莊的租屋處逮人，並迅速排除蕭男有放置和製作炸彈的情形。

目前從事臨時工的蕭男，平日就相當關注電玩相關訊息，他供稱，自己是關心小雪，擔心她參加電玩展恐感染武漢肺炎，才發文假稱要放炸彈，企圖讓活動停辦，以阻止小雪參加活動，未料鑄下大錯。

全案詢後依刑法恐嚇罪嫌函送新北地檢署偵辦。

台北市電腦商業同業公會法務長黃益豐表示，看到上述網友留言資訊後便立即報警請求協助，希望藉此案呼籲網友不要隨便散布威脅性或玩笑性文字，以免造成他人緊張或恐慌，誤觸法網。（編輯：李亨山）1090224