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北巿夜店殺警案 周譽騰判刑12年通緝到案

最新更新：2020/03/01 15:10

（中央社記者蕭博文台北1日電）喧騰一時的北市夜店殺警案，最高法院去年3月間駁回蕭叡鴻等57名被告上訴，全案部分確定。被判刑12年的周譽騰未報到服刑遭通緝，經警今天緝獲，將移送台北地檢署發監。

台北地檢署去年6月5日傳喚被判刑12年的周譽騰到案執行，但周譽騰未現身，檢警拘提無著後發布通緝。周譽騰今天到案後，北檢預計晚間發監執行。

全案緣於曾威豪、劉芯彤在民國103年9月13日凌晨，在台北市松壽路一家夜店與安管人員發生衝突，事後蕭叡鴻糾眾前往尋釁鬥毆；員警薛貞國得知後到場處理，遭曾男等「中山好青年」群組成員圍毆致死。

台灣高等法院106年12月28日針對曾威豪等68名被告做出二審判決，曾威豪等40人被依聚眾鬥毆致人於死罪判刑，其中曾威豪判刑10年，劉芯彤判刑9年，另28人則以在場助勢罪判刑。

在68名被告中，林立凡上訴三審於107年3月被駁回，判刑9年定讞，成為此案首名定讞的被告。

檢察官另針對曾威豪等67名被告提起上訴，最高法院去年3月間將曾威豪、劉芯彤等9人部分發回高院更審，駁回蕭叡鴻等57人上訴，分處2月至13年不等有期徒刑定讞；另判決已死亡的陳致霖公訴不受理。（編輯：戴光育）1090301

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