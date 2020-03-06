RCA工傷案更一審 律師團：判決不公上訴到底

（中央社記者蕭博文台北6日電）美國無線電公司（RCA）工傷求償案，台灣高等法院更一審今天宣判，24人獲賠新台幣5470萬多元，還可上訴。律師團表示，完全無法接受判決結果，會上訴到底。

律師團新聞稿指出，高院今天判賠5470萬元遠低於合理範圍，僅罹病的24人獲賠，對此感到十分失望。

新聞稿提到，本件審理重點在於無重大外顯疾病的勞工即C組選定人所受損害為何、是否得主張賠償。

律師團指出，北院審理第二批被害人求償案，認為身體權、健康權不侷限於肢體殘缺或器官衰竭的「巨觀」損傷，還包括細胞機能受阻、DNA序列完整性遭破壞的「微觀」損害。

律師團表示，第二批被害人求償案的判決認為，細胞暴露於毒物受損後，可能構成健康權的侵害，未發病前被害人也會因恐懼而影響心理機能，因此判賠第二批被害人6.33億元，對照高院更一審判決，令人無法接受。

律師團成員林永頌表示，本案歷經一審、二審、最高法院、更一審審理，更一審合議庭審理過程行禮如儀，對到庭的專家證人沒有提問，對更一審合議庭審理過程的不認真感到遺憾。

林永頌說，本件判決對勞工不公平，保守而無前瞻性，也未站在公平立場判斷，判決品質令人遺憾，合議庭宣判竟不願意說明金額，這樣的司法官僚應該改革。

RCA員工關懷協會理事長劉荷雲等人則在高院外高喊「高院踐踏工人健康權」口號，劉荷雲說，學者專家一致主張有接觸就有損害，沒想到竟是這樣的判決結果，大家都非常氣憤，會繼續上訴。

全案源於RCA第一波工傷求償案民國93年提民事訴訟，最高法院去年判RCA等4家公司須賠262人共5億多元確定，另以原審判決理由不完備，將其他246人求償案發回更審。

此外，RCA第二波工傷求償案，台灣台北地方法院去年底判RCA等4公司須賠1115人共23億300萬元，寫下工傷案判賠金額最高紀錄，目前上訴二審高院。（編輯：吳協昌）1090306