RCA工傷案高院更一審宣判 金額不詳原告不滿

台灣美國無線電公司（RCA）工傷求償案，最高法院將其中246人求償部分發回更審，高院更一審6日上午宣判，未解說判決金額。工傷協會順延記者會，大批RCA員工在法院外等待高院向媒體說明判決結果。中央社記者蕭博文攝 109年3月6日

（中央社記者蕭博文台北6日電）台灣美國無線電公司（RCA）工傷求償案，最高法院於民國107年將其中246人求償部分發回更審，高院更一審今天上午宣判，未解說判決金額。工傷協會順延記者會，並指高院荒謬。

高院更一審今天上午11時宣判，將近60名RCA員工到庭聽判，但審判長只念判決主文、判賠金額參照附表，讓原告一頭霧水。

長期協助RCA員工抗爭與訴訟的工傷協會原訂上午11時30分召開記者會，但因不清楚確切判決金額與理由而延後，大批RCA員工在法院外等待高院向媒體說明判決結果。

工傷協會專員劉念雲表示，歷審從未遇過宣判後不知金額的狀況，對高院處置感到「荒謬」。

RCA員工關懷協會代表指出，沒聽到明確的判決，只聽到駁回等遙不可及的名詞。

全案源於台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。這些員工打民事官司，於93年4月22日在台北地方法院提起訴訟向RCA等公司求償，歷審都認定，RCA等公司應負賠償責任。

北院一審判決，RCA公司及其母公司法國Technicolor、百慕達Thomson等3家公司應賠償445名員工及家屬新台幣5億6445萬元。

台灣高等法院二審時，改判RCA及其母公司法國Technicolor、百慕達Thomson及美國奇異公司（GE）等4家公司，賠償486名員工及家屬7億1840萬元。

案經上訴，最高法院107年8月間宣判，判RCA、奇異公司（GE）、百慕達Thomson、法國Technicolor等4家公司，應賠償262名員工及家屬5億多元確定；另246人求償部分，發回高院更審。

高院更一審多次開庭後，去年12月5日辯論終結，今天上午宣判。（編輯：戴光育）1090306