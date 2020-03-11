轉傳新竹空軍基地確診假訊息 5女緩起訴處分

（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）新竹地區5名女子日前在LINE上轉傳新竹空軍基地確診武漢肺炎1人假訊息，檢方今天偵結處分緩起訴1年，其中余女要服勞役150小時，其他4人向公庫支付新台幣1萬元。

新竹地檢署今天發布新聞稿表示，余姓、孫姓、呂姓、陳姓、黃姓女子等人明知武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，但仍陸續在2月19日晚上轉傳「緊急通告，新竹市已確診1例，新竹空軍基地剛確診1位已感染肺炎。請大家外出一定要戴口罩，回家記得勤洗手，沒事不要趴趴走」等不實訊息。

檢方表示，衛福部1月15日已公告「嚴重特殊傳染性肺炎」屬第五類法定傳染病，不得散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息。但這5人卻散播武漢肺炎的不實訊息，傳她們到案後均坦承不諱。

檢方指出，經勘驗LINE畫面翻拍，認為事證明確，5人皆觸犯傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之不實訊息罪」。

不過，檢方也認為，這5名女子沒有前科，只是因一時失慮犯錯，犯後也坦承犯行，深感悔悟，且訊息中也有提醒注意防疫措施等內容，經司法偵查程序已經讓她們有所警惕，決定處分緩起訴1年。

檢方指出，緩起訴條件是，余女要在9個月內服勞役150小時、法治教育1次；其他4人則在8個月內，各向公庫支付新台幣1萬元、法治教育1次（編輯：洪學廣）1090311