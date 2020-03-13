集體施暴國中女同學呼巴掌 苗栗警函送3少女

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗縣1名國中女學生遭3名同學連續甩巴掌，影片流出引發網友公憤，苗栗縣教育處責成校方成立霸凌因應小組進行調查；經受害生家長提告，警方將3名涉案少女函送偵辦。

臉書（Facebook）社團「我是頭份人」12日晚間傳出影片，畫面內有3名國中女學生，在戶外空地圍繞著1名女同學，一邊嘲笑、一邊輪番上前甩她巴掌，過程中不時嬉鬧；被打的女同學臉頰明顯紅腫，仍強顏歡笑，沒有還手也未閃躲。

不少網友看到打人畫面後，紛紛留言回應「太誇張」、「太離譜」、「看到女學生被霸凌打成這樣實在不忍心」，甚至要肉搜打人的學生；但也有網友爆料指出，被打的女同學「搶人家男友、自願被打」。

苗栗縣政府教育處代理處長葉芯慧今天指出，針對這起事件，已由校方成立霸凌因應小組進行調查，將依調查結果認定是否為霸凌案件，也對雙方同學加以輔導或懲處。

她也呼籲民眾不要再把相關影片轉傳，以免造成老師輔導上的困擾以及學生二次傷害。

頭份警分局副分局長張進基表示，12日晚間透過網路巡查發現後，連夜通知校方人員、女學生及家長前往警分局說明案情。

張進基指出，初步了解，疑是女同學們之間的情感糾紛，所引發的偏差行為，經被打女學生家長提告，全案依少年事件處理法、刑法傷害罪嫌，函送苗栗地方法院。（編輯：戴光育）1090313