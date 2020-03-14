架網擄鴿54隻勒贖得手33萬 男子判刑3年

（中央社記者王朝鈺基隆市14日電）男子江榮豊被控與友人共謀架網捕賽鴿後，由江男收購綁在腳上的鴿主電話向鴿主恐嚇，至少33人因此受害54隻賽鴿遭擄，得手33萬元，法院審理後，判江男3年徒刑，得易科罰金。

基隆地方法院判決書指出，江男和鍾男（已死亡，檢方不起訴處分）等同夥，民國105年3月至7月間，謀議由鍾男等人捕捉賽鴿後，由江男以每隻賽鴿新台幣2000元價格，收購懸掛在賽鴿腳環的鴿主電話號碼恐嚇取財。

判決表示，鍾男在基隆市七堵區大華二路山區架網捕鴿，由江男去電向被害人恫稱「鴿子中網，要匯款到指定帳戶內」；鴿主擔心賽鴿遭殺害，或遭剪掉腳環、拔除羽毛，以致喪失比賽資格，心生畏懼只好依約定匯款。

江男得手後再通知同夥放回鴿子。經檢警追查同年7月19日上午，在基隆市山區查獲正在架網捕捉賽鴿的鍾男；依鍾男供述將江男逮捕。

依法院統計，全案有33名鴿主受害，至少54隻賽鴿遭擄，贖金每筆最少3000元，最多達2萬5000元，一名鴿主甚至接連匯款3次共6萬2000元。統計不法所得共33萬4000餘元。法院審理後，依恐嚇取財罪判江男3年徒刑，得易科罰金，全案可上訴。（編輯：孫承武）1090314