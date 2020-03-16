學運告前警察局長黃昇勇涉殺人 二審仍判無罪

（中央社記者劉世怡台北16日電）太陽花學運期間，民眾在行政院前靜坐遭驅離，向北院自訴前台北市警察局長黃昇勇涉殺人未遂等罪。黃昇勇一審獲判無罪，二審高院今天駁回上訴，仍判無罪，還可上訴。

本案自訴人、台聯黨代理主席周倪安聆判後指出，當時受傷的學生及民眾都是手無寸鐵，甚至有人向警員求饒，但最後仍遭警員用警棍、警盾擊中頭部等處，對於二審法院今天的無罪判決，沒有辦法接受，這並沒有還傷者公道；她與這些傷者一樣，至今仍對人潮聚集、有武裝警力出現時，仍存有恐懼感。

二審台灣高等法院合議庭今天宣判時指出，當時民眾破壞拒馬、攜帶油壓剪等方式，侵入行政院的管制區並破壞設備，還搶奪員警的盾牌，屬情況急迫，因此黃昇勇身為總指揮，指示在現場指揮的各分局長驅逐陳抗民眾，保障合法、取締非法、防制暴力，並注意本身及群眾安全，具有適法性。

二審合議庭表示，當時執行員警一開始對民眾先口頭勸說，最後才會動手趕人，導致少部分民眾受傷，二審認為執行手段符合比例原則，一審判決黃昇勇無罪並無違誤，今天駁回上訴，維持無罪判決。後續依速審法規定，除非是判決違憲、違背司法院解釋或判例，自訴人不得上訴。

全案緣於，周倪安自訴指出，民國103年「323陳抗事件」發生時，前行政院長江宜樺、前警政署長王卓鈞、黃昇勇、前台北市警察局中正一分局長方仰寧、北平東路後門現場指揮官等人，以武力強行驅離靜坐聲援太陽花學運的學生與民眾，涉犯殺人未遂等罪嫌。

不過，江宜樺、王卓均、方仰寧、北平東路後門現場指揮官等人部分，台北地方法院已因程序等問題諭知不受理確定，本案刑事自訴被告僅剩黃昇勇1人。

一審北院認為，黃昇勇身為台北市警察局長，交付各分局長驅離任務，黃昇勇依法令所為，具備阻卻違法事由，自屬不罰，判決無罪。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，日前辯論終結，今天宣判。（編輯：方沛清）1090316