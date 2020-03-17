男幫子女買口罩未果 報警發現前妻已買走

（中央社記者吳哲豪彰化17日電）陳男日前拿健保卡要幫子女買口罩，來到藥局才被告知2名子女當週的口罩已被買走，向彰化警方報案，才得知是陳男的前妻前往藥局報小孩身分證字號購買，但陳男前妻已將口罩寄還。

彰化縣警察局彰化分局偵查隊長詹廷育接受媒體採訪時說，陳男因為小孩的口罩被盜買來報案，後來查出賣出口罩的藥局在桃園市，他們將案件轉由桃園警方偵辦。

陳男告知媒體，日前拿健保卡要幫2名子女買當週合計的8片口罩，不過藥局刷健保卡時已有購買的紀錄，由於小朋友的健保卡一直在他身上，於是前往警局報案，警方查出賣出口罩的是1間位於桃園市的藥局，至於購買口罩的是陳男的前妻。

陳男前妻因為白天要工作，因此提供2名子女的身分證字號給熟識的藥局員工，請員工代為購買；藥局負責人事後得知此事，也親自向陳男致歉，至於代買的女員工已經離職。

陳男指出，後來他有收到前妻寄來的口罩，而大家都以為要拿健保卡才能購買口罩，沒想到小朋友的部分可以用人工輸入身分證字號跟生日的方式購買，如果大家都用這個方式買口罩走漏洞，那對拿健保卡購買口罩的人不公平。（編輯：陳俊碩）1090317