詐騙犯自旅遊警示區押返台 中檢：高規格防疫

（中央社記者蘇木春台中17日電）台中地檢署偵辦跨國詐騙案，日前自歐洲蒙特內哥羅帶回92名犯嫌，但蒙特內哥羅17日提升至旅遊疫情建議第三級警告。檢方表示，案件偵辦期間都以高規格防疫措施，避免防疫漏洞。

台中地檢署指揮刑事局等單位，前往歐洲蒙特內哥羅偵辦跨國詐騙機房案，並在今年1月起至3月15日，陸續分5批帶回共92名犯嫌，經檢察官複訊後其中90人向法院聲押獲准，2人交保，羈押的90人分別關押在台中看守所與台中女監附設收容所。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，因應武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），中央流行疫情指揮中心16日宣布，17日起將蒙特內哥羅，提升至旅遊疫情建議第三級警告，辦案人員15日就已將最後一批犯嫌帶回，為加強防疫，檢方偵辦時都是採高規格防疫措施，避免成為防疫漏洞問題。

台中看守所表示，對於境外返國的入所者，皆採最高規格防疫，會先隔離14天觀察是否有肺炎症狀，這批蒙特內哥羅返國的犯嫌，目前都未出現咳嗽、發燒與身體不適症狀，犯嫌實施「分艙分流」管理，每房關押2至3人，且房舍踩跳房安置，並由專人送餐、避免離開舍房。

台中看守所指出，人犯若有親友與律師會面需求，則一律改採遠端視訊，需要就醫則由醫師到舍房看診，隔離的犯嫌也都會與其他收容人分流區隔，避免直接接觸，並加強消毒工作。（編輯：黃世雅）1090317