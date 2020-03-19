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檢察官居家檢疫 高院要求同庭者自主健康管理

最新更新：2020/03/19 11:51

（中央社記者蕭博文、劉世怡台北19日電）高檢署一名檢察官赴埃及旅遊，本月9日返台後如常開庭，為化解同仁疑慮，17日起主動請假。高院今天表示，已要求曾與檢察官同庭的人員自主健康管理。

媒體報導，台灣高等檢察署一名檢察官從埃及返台，傳出身體不適，引發院檢人員恐慌，台灣高等檢察署書記官長吳怡明今天上午為此出面說明澄清。

吳怡明說，這名檢察官跟團赴埃及旅遊，9日返台後正常執行職務，因顧慮院檢同仁擔憂，17日起已請假在家休息，同團旅客並未傳出任何問題。

吳怡明強調，這名檢察官返台後並無身體不適，請假前曾開過兩次庭，全程都有戴口罩，高檢署人員已針對檢察官辦公室進行消毒，同辦公室的檢察官也未表達任何疑慮。

他說，因應中央流行疫情指揮中心昨天宣布，3月5日至14日間從埃及返國者須回溯居家檢疫14天的規定，昨天已讓檢察官改請防疫隔離假，並協助安排這名檢察官接受採檢。

台灣高等法院指出，疫情期間，各法庭都有加強消毒，考量檢察官回國後，曾在3月11日及12日蒞庭執行公訴業務，已要求參與這二天法庭活動的法官、書記官等人員進行自主健康管理。

另方面，吳怡明表示，檢察官出國須事先報備，機關都能掌握，近期受到疫情影響，原先提出的出國申請都已紛紛撤回，高檢署已研擬異地辦公等應變機制，隨時可以啟動。（編輯：李亨山）1090319

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