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高檢署規劃異地辦公 擬採長桌確保安全距離

最新更新：2020/03/19 18:37

（中央社記者蕭博文台北19日電）因應武漢肺炎防疫工作，台灣高等檢察署今天表示，日前已超前規劃部署，必要時能立即異地辦公，以減少群聚感染風險，使公務順利推行。

高檢署書記官長吳怡明表示，已規劃於第二辦公室設置可容納約100人的辦公場所，並採用長180公分的辦公桌，一人一桌以確保安全距離。

吳怡明說，已著手整備臨時辦公室物品，一旦疫情發生變化，必要時可將1/3的高檢署人員分區異地上班，減少群聚感染風險；此外，若有人身體不適，但並非居家隔離或檢疫等對象，也可安排於異地辦公，避免其他人員上班時的不安及疑慮。

吳怡明另指出，對於有感染疑慮的人員，也會立即協調聯絡相關單位進行評估，並依據防疫指揮中心所制訂的規定辦理。

高檢署則發布新聞稿表示，為防範未然，已規劃近期結合衛政、警政單位辦理防疫演習，讓高檢署人員未來處理人犯或洽公民眾有染病或疑似染病狀況時，能妥速、安全完成勤務。

此外，因應疫情提升，高檢署已洽請廠商施作偵查庭防疫隔離措施，並添購防護衣、護目鏡等設備，藉以保障接受偵訊人與高檢署人員的安全。

新聞稿也指出，由於高檢署與司法院、台灣高等法院、公務員懲戒委員會同於司法大廈辦公，高檢署早在1月29日即與相關機關組成司法大廈防疫小組，也會積極協調，共同抗疫。（編輯：張銘坤）1090319

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