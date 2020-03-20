義籍男需自主管理竟酒駕 花蓮檢警啟動防疫偵訊

（中央社記者張祈花蓮縣20日電）一名需自主健康管理的義大利籍男子昨天凌晨在花蓮市因酒駕等交通違規，被攔查時還未戴口罩，檢警不敢大意，啟動隔離、視訊偵訊，訊後勸導外出應戴口罩後，讓他先行返家。

花蓮警分局豐川所長彭舜熙表示，員警19日凌晨2時許，在花蓮市國興五街巡邏時，發現一名機車騎士沒戴安全帽又紅燈右轉，上前攔查發現這名外籍男子身上散發酒氣，酒測值超標，涉及公共危險罪。

彭舜熙表示，經確認國籍、旅遊史後，通報衛生局，確認這名義大利籍男子還在自主健康管理期間，警方趕緊要求他戴上口罩，啟動防疫機制，在戶外隔離偵訊，考量有防疫風險，地檢署檢察官指示，就地改採視訊方式偵訊，訊後請回。

這名義大利籍男子3月1日自義大利出發，行經多國抵達日本，15日再從日本抵達台灣，日本旅遊警示19日提升至三級，義籍男子依規定需自主健康管理，可外出但需戴口罩，目前掌握抵台後都在花蓮行動。

花蓮縣衛生局今天表示，自主健康管理列冊名單為衛生主管機關掌握，縣衛生局僅能依身分別查詢確認，因自主健康管理者可外出，但需戴口罩，針對違反規定會加以勸導，若不聽勸可開罰。（編輯：謝雅竹）1090320