栽種大麻刑度5年以上 大法官：違憲

（中央社記者林長順台北20日電）司法院大法官會議今天做出釋字第790號解釋，毒品危害防制條例規定，意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，處5年以上有期徒刑，違反憲法比例原則，相關機關應於1年內修正。

1名林姓男子於民國103年間購買大麻種子，107年間上網學習種大麻的技術，在家裡栽種大麻植株1盆被警方查獲。彰化地方法院判刑2年6月，案件上訴後，台中高分院認為有違憲疑義，聲請釋憲。

毒品危害防制條例第12條第2項規定：「意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，處5年以上有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。」

大法官會議今天做出釋字第790號解釋，該規定不論行為人犯罪情節輕重，均以5年以上有期徒刑的重度自由刑相繩，對違法情節輕微、顯可憫恕的個案，法院縱適用刑法第59條規定酌減其刑，最低刑度仍達2年6月，無從考量行為人所應負責任的輕微，宣告易科罰金或緩刑，尚嫌情輕法重，致罪責與處罰不相當。

大法官認為，相關規定對犯栽種大麻罪而情節輕微者，未併為得減輕其刑或另為適當刑度的規定，在此範圍內，對人民受憲法第8條保障人身自由所為之限制，與憲法罪刑相當原則不符，有違憲法第23條比例原則。

解釋文指出，相關機關應自解釋公布之日起1年內，依解釋意旨修正；逾期未修正，其情節輕微者，法院得依解釋意旨減輕其法定刑至二分之一。

另外，解釋文表示，毒品危害防制條例第17條第2項減輕其刑規定，未包括栽種大麻之罪，並無違背憲法第7條保障平等權意旨。（編輯：張銘坤）1090320