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阿里山林鐵眠月線登山客跌落邊坡 幸無生命危險

最新更新：2020/03/20 22:21
阿里山森林鐵路眠月線20日發生一起女登山客不慎跌落30公尺深邊坡意外，嘉義縣消防局獲報出動，以接駁方式搬運傷者，協助送醫治療。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真　109年3月20日
阿里山森林鐵路眠月線20日發生一起女登山客不慎跌落30公尺深邊坡意外，嘉義縣消防局獲報出動，以接駁方式搬運傷者，協助送醫治療。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真　109年3月20日

（中央社記者黃國芳嘉義縣20日電）阿里山森林遊樂區林鐵眠月線今天發生一起女登山客不慎跌落30公尺深邊坡，傷者疑有腦震盪、下半身無知覺，暫無生命危險，救援人員以接駁方式搬運，順利送醫。

嘉義縣消防局於下午1時19分接獲民眾報案，指一行20人的登山隊伍，前往阿里山林鐵眠月線（因崩塌林鐵無行駛）登山，其中一名年約58歲的女登山客，行走20號橋梁時，不慎跌落深約30公尺的邊坡，需要緊急救援。

阿里山消防分隊會同當地員警等人員前往現場救援，發現受傷的女登山客肢體擦傷、頭暈想吐，疑有腦震盪，意識清楚，但下半身無知覺、無法行走，由救援人員以接駁方式搬運傷者。

嘉義縣消防局指出，因途經一處崩塌處，人力無法搬運，救援人員便在崩塌處兩端架設繩索吊掛傷者，協助脫困，由救護車送往嘉義基督教醫院治療。（編輯：謝雅竹）1090320

阿里山森林鐵路眠月線20日發生一起登山客不慎跌落30公尺深邊坡意外，搜救人員以接駁方式搬運傷者，途經崩塌處時，架起繩索以吊掛方式救援。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真　109年3月20日
阿里山森林鐵路眠月線20日發生一起登山客不慎跌落30公尺深邊坡意外，搜救人員以接駁方式搬運傷者，途經崩塌處時，架起繩索以吊掛方式救援。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真　109年3月20日
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