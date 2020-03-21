80歲婦跌溪谷無人知 警方里民神救援

新北市80歲獨居老婦人日前跌落溪谷，警消在當地里民協助下前往救援，所幸僅受輕傷。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 109年3月21日

（中央社記者王朝鈺新北市21日電）新北市80歲獨居老婦人日前跌落溪谷，警方在當地里民協助下，經仔細搜索後發現老婦人身影，所幸僅受輕傷。

警方今天表示，蔣姓女子19日晚間回新北市雙溪區老家探望80歲獨居母親，卻發現母親不在家也聯繫不上，著急前往柑腳派出所報案；所長吳其政立即連繫消防隊及當地外柑、長源2名里長，召集里內青壯年，兵分多路尋找老婦人，不過直到晚間8時許仍無音訊。

就在眾人著急之際，長源里長陳資郎建議，向當地村民信仰中心「開漳聖王」請求保祐平安，並擲杯請示詢問老婦人是否仍平安在里內，當下連得3個聖杯，眾人決定重回老奶奶住家周邊搜索。

吳其政研判由於山區近日春雨不斷地面濕滑，老婦人可能失足滑落山坡便沿山壁尋找，途中不斷呼喊姓名，不久，10多公尺深的溪谷忽然傳來微弱聲音，消防隊連忙進入溪谷救人。

由於老婦受到驚嚇，對於如何跌落山谷無法表達，幸好初步檢視僅有輕微傷勢。有里民表示，感謝警消與2名里長不放棄，才能在神明保佑下得到圓滿結局。（編輯：方沛清）1090321