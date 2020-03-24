避群聚感染 人犯發監暫緩若入監隔離14天

（中央社記者劉世怡台北24日電）因應武漢肺炎疫情嚴峻，法務部今天通函各檢察署，暫停各項辦案期限管考，且為避免監所群聚感染風險，檢察官執行發監時審酌個案暫緩，偵辦聲押被告時，審酌以限制住居等替代。

此外，矯正署官員指出，避免群聚感染風險，即日起新收人犯均隔離於專區14天，若有呼吸道症狀，立即送外醫篩檢。

法務部官員指出，為因應疫情嚴峻，考量維護檢察機關人員與開庭、洽公民眾健康，降低染疫風險，從明天起至5月31日止，暫停實施「檢察機關辦案期限及防止稽延實施要點」的各項辦案期限管考。

法務部官員表示，為避免監所發生群聚感染並考量監所收容人數壓力，對於判決確定後的執行案件，檢察官須審酌個案情況、執行案件的罪名、刑度等情形，視疫情趨緩狀況，決定是否暫緩執行。

官員說，以通緝到案者為例，檢察官應以遠距訊問方式辦理撤緝歸案，如果通緝到案者若為武漢肺炎確診者，檢察官應停止執行；若為已受居家隔離或居家檢疫者時，檢察官在遠距訊問完畢後，審酌個案情形協請緝獲機關，將他送至隔離或檢疫處所，等到隔離期滿後，視疫情趨緩狀況，再為執行。

官員指出，檢察官對偵查中的被告，基於防疫優先原則，於訊問被告後，進行強制處分時，應審酌是否以具保、責付或限制住居（含限制出境、出海）等方式，替代聲請羈押，以減少（疑似）染病被告進入看守所，造成群聚感染的風險。

此外，針對監所報請假釋的案件，檢察官須從速處理。（編輯：張銘坤）1090324