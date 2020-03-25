收容所疑成防疫破口 移民署：304人都沒發燒

（中央社記者黃麗芸台北25日電）媒體報導，宜蘭收容所有印尼女移工發燒37.9度仍未隔離，恐成防疫漏洞。移民署今天表示，收容人身體不適但無發燒情形，且所內收容的304人都無人發燒。

鏡週刊今天報導，移民署目前在新北、宜蘭、南投與高雄共設4處移工收容所，安置共數百名移工，但卻接獲5通移工求救電話錄音檔爆料，且有名印尼女移工發燒37.9度仍未隔離。

對此，移民署下午發布新聞稿表示，經查這名印尼女移工是在2月25日入收容所，收容期間曾稱身體不適，所方分別於3月12日、24日兩度安排就醫，但均無發燒情形，澄清並沒有不讓身體不適受收容人去就醫的情形。

移民署指出，宜蘭收容所目前收容人數為304人，都無人發燒。

因應防疫措施，移民署說，收容所針對新收對象都會口詢瞭解其工作史或接觸史，同時測量體溫和確認身體無異常，再安排於觀察區隔離觀察14日，待觀察期滿才安排到一般收容區收容；若收容期間有受收容人體溫異常者，會立即派員戒護就醫，並依專業醫療指示處理。

移民署說，對於觀察區的受收容人都會定期提供口罩；對於一般收容區的受收容人，每天都會早晚測量體溫，並依個案需求提供口罩。

此外，收容所也提供販售衛生用品的自動販賣機，供受收容人投幣購買。

移民署強調，為嚴防發生疫情群聚感染，已制訂收容所防疫相關規範及應變計畫，並採取嚴格環境消毒、衛教宣導、體溫監測、人員分流及門禁管制等防疫措施。

同時，和醫療院所合作提供定期到所醫療照護，若有急症也會立即陪同就醫，務求保障受收容人權益，且加強安撫穩定受收容人情緒，積極加速辦理遣送作業。（編輯：李亨山）1090325