三重男噴字稱台北市封城 警逮送辦

武漢肺炎疫情嚴峻，58歲陳姓男子26日在三重以噴漆噴上「台北市封城196」等字樣，警方獲報迅速逮人送辦。（警方提供）中央社記者王鴻國傳真 109年3月26日

（中央社記者王鴻國新北26日電）武漢肺炎疫情嚴峻，三重有人以噴漆噴上「台北市封城」等字樣，警方獲報調閱監視畫面逮捕陳姓男子移送法辦。

58歲的陳姓男子常出入三重碧華公園，他疑似聽信謠言以為台北市因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診人數已達196人，要封城了。

他為了提醒其他人，今天上午6時許在外撿拾木板以噴漆噴上「台北市封城196」等字樣，並把木板立在溪尾街與仁華街口路旁，引來過往民眾注意並報警。

警方獲報後調閱監視畫面找人，就在不遠處的碧華公園內，將在公園內睡覺的陳男逮捕，環保局也迅速將木板清運處理掉了。

陳男被帶回警局偵訊時供稱不知道此舉犯法，強調只是「聽別人說」的，才會想好心提醒民眾注意，警方問是誰散布假消息時，陳男表示不認識對方。訊後，警方依「恐嚇公眾罪」及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條規定移送法辦。

「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條內容：「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。」（編輯：張銘坤）1090326