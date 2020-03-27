刺死鐵路警兇嫌若判無期 李承翰母盼不得假釋

（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）因公殉職鐵路警察李承翰入祀忠烈祠，嘉義市政府今天舉行春祭國殤祭典，李承翰母親張秀珍說，案件已辯論終結，可接受犯嫌判處無期徒刑，希望不得假釋，若無罪真的沒天理。

嘉義市109年春祭國殤祭典今天在射日塔一樓忠烈祠舉行，由市長黃敏惠主祭，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，並避免公眾集會造成群聚感染，這次祭典精簡規模，由原先的250人縮減至40多人，但典禮依舊莊嚴肅穆。

去年7月因公殉職的鐵路警察李承翰於同年9月入祀忠烈祠，他的父母李增文、張秀珍今天參與春祭國殤祭典，特地到場對兒子靈位表達深切思念。

罹思覺失調症的鄭姓男子被控刺傷鐵路警察李承翰腹部致死案昨天辯論終結，李增文當庭激動陳述意見，希望法官主持正義，還給家屬一個公道，重判鄭男死刑。

張秀珍接受中央社記者訪問表示，自己曾到法庭聆聽，但回家後久久無法平復憤怒心情，晚上又失眠，後來就不敢再過去，而丈夫每次出庭回家後，心情也都很惡劣，晚上也睡不著，不過，他還是堅持每次都要出庭。

張秀珍說，貼心的兒子無故被殺害已經過近9個月，現在想到兒子的過往還是很痛苦，都不敢在外人面前流淚，只能偷偷拭淚，視力變得越來越模糊，外人根本無法體會當事人苦楚。

被告鄭男被控殺警案將於4月30日宣判，張秀珍說，105年涉嫌當街殺害3歲女童小燈泡的王姓男子，日前高院更一審才判王嫌無期徒刑，因此並不奢求法官會判鄭男死刑，但可接受判處無期徒刑，希望附帶不得假釋，不然鄭男若回歸社會，還是會危害他人，法官若考量他的精神疾病判無罪，那就太沒天理了。

張秀珍也提到，今天在兒子靈位前默念，希望兒子放心，不要牽掛，也會遵照他生前常交代的事，要時常出外散心，照顧好身體。（編輯：洪學廣）1090327