警翻山越嶺尋人接送回校 中輟生揪感心

（中央社記者程啟峰高雄28日電）一名來自單親家庭的國三中輟少年最近常到高雄山區外婆家幫忙農事，因而輟學，高雄市警察局少年隊上週會同校方翻山越嶺尋人，將少年從外婆家專車接送至學校復學，令少年揪感心。

少年隊指出，就讀高雄某國中三年級的少年阿源（化名）是單親家庭，與母親相依為命，母親最近有狀況，因家庭經濟因素從市區搬家到北高雄深山與務農的外婆同住，平常外婆一早就要到住家附近果園務農，無暇顧及阿源上課交通問題，阿源因上學交通不便，從遲到到最後連續曠課逾3天，上週被學校通報為中輟生。

少年隊員警據報到校訪視得知阿源狀況，由於阿源外婆家是連谷歌地圖無法定位的地址，警方於是經由學校老師帶路前往找人，一路崎嶇蜿蜒，路面顛簸，最後還因車輛難行，被迫下車徒步約30分鐘才到阿源外婆家。

警方當場順利找到阿源，與他聊天得知阿源不忍年邁的外婆為改善家計，每天早起到果園、風吹日曬辛勞務農，他認為當前就業比讀書更重要，因此寧願去做板模粗工並幫忙外婆務農分擔家計，也不願去上學。

警方不捨阿源小小年紀就這麼懂事，並肯定他的一片孝心，但仍鼓勵他現階段應先完成國民義務教育，待完成學業後再來決定是否投入職場或半工半讀，日後也能有較好發展。在警方好言相勸下，阿源跟警方徒步下山坐警車直奔學校復學。

少年隊表示，阿源那天被警方專車接送至學校復學後揪感心，迄今上課還算正常，警方將持續關心他的狀況；阿源在校表現平平，素行良好。

少年隊認為，尋獲阿源讓他願意重返學校，並被學校接納，是件相當有意義的事，因為每拉回一名中輟生就等同為將來的社會減少一份成本支出，如此的預防作為絕對值得付出。陪伴輔導過程也許花許多時間，但看到孩子的改變，更能感受這項工作的價值與意義。（編輯：陳俊碩）1090328