防範疫情 北市警針對中山區特種行業擴大臨檢

（中央社記者劉建邦台北28日電）武漢肺炎疫情嚴峻，台北市中山警分局今天表示，昨晚深夜動員百餘名警力針對轄區特種行業擴大臨檢，除向業者宣導防疫，並建議疫情期間可先暫歇業，近期將持續規劃臨檢勤務。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續蔓延，北市大安警分局日前在轄區執行擴大臨檢時，查獲一名居家檢疫者違反規定到娛樂場所，隨即通報權管機關處置。

為防範肺炎疫情，中山分局在昨晚深夜至今天凌晨3時安排擴大臨檢勤務，警方指出，共動員110名警力前往酒店、養生館等23個處所進行臨檢勤務，未發現有居家檢疫者前往相關場所消費。

警方表示，員警值勤時皆配戴口罩、護目鏡、手套，期間也向業者進行防疫宣導，並建議疫情期間可先自行主動歇業，若需營業應作好防疫措施，像提供口罩等防疫物資給服務員，避免發生群聚感染。

警方指出，轄區有許多酒店、養生館等營業場所，防疫期間會持續規劃巡邏、臨檢及攔檢等勤務，若發現居家檢疫者，一定立即通報權管機關處置，近期也會不定期安排擴大臨檢勤務。

警方臨檢時發現特種行業內有許多服務員未戴口罩，現場也持續告知業者，應提供口罩等防疫物資給服務員或消費民眾，共同防疫。（編輯：卞金峰）1090328