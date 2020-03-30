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武漢肺炎增2死 北部醫院群聚個案與遊西班牙男
首頁 / 社會

疑債務談判衝突槍擊釀1死1傷 高雄警追查

最新更新：2020/03/30 14:15

（中央社記者陳朝福高雄30日電）高雄市鳳山區鳳翔公園今天發生一起疑因債務糾紛，雙方相約談判衝突造成1死1傷的槍擊案，轄區鳳山警分局除協助將傷者送醫，並帶回涉案林姓男子釐清案情。

高雄市警察局鳳山分局偵查隊表示，接獲民眾於上午7時30分報案，指鳳翔公園內有3名男子發生肢體衝突後，警方立即趕赴現場。

警方到場時，發現綽號「阿凱」的王姓男子陷入昏迷，另一名王姓男子手部也有槍傷，員警立即通報救護人員將2名傷者送醫救護。「阿凱」因背部中槍，急救後仍因傷重不治，另名王男則在醫治中。

警方調查，41歲林男與受傷醫治中的37歲王男有債務糾紛，雙方相約於鳳翔公園談判，林男帶著友人「阿凱」至相約地點談判，「阿凱」因不滿王男口氣不佳，3人爆發肢體衝突，並於衝突混亂中傳出槍聲，「阿凱」與王男分別中彈。

警方表示，現場至少開2槍，雖然林男否認開槍，現場也未找到涉案槍枝，但有目擊者指他疑開槍後曾一度離開現場，警方將查證；員警並於附近草叢找到內有2發子彈的彈匣，持續擴大搜尋槍枝，全案由警方進一步調查釐清。（編輯：陳俊碩）1090330

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