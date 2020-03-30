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張綱維涉遠航案遭聲押 北院3/31開庭

最新更新：2020/03/30 22:59

（中央社記者林長順台北30日電）台北地檢署偵辦遠航案，認定遠航董事長張綱維涉嫌違反證交法、民用航空法、背信等罪，認定他有逃亡、勾串、滅證、反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。法院將於明天開庭審理。

遠東航空公司去年12月間宣布因資金籌措困難，遠航停飛，為釐清張綱維有無涉嫌違反民航法第110-3條擅自違法停業等規定，北檢首度傳喚張綱維說明，訊後諭知限制出境、出海、住居。

另外，台北地檢署早已接獲情資，針對遠航資金是否遭不法挪用立案展開調查，並函請民航局檢查遠航財務狀況，清查是否有掏空或其他不法情事。

經過濾卷證後，承辦檢察官今天再度指揮調查局約談張綱維到案，晚間移送北檢複訊。張綱維被送進北檢時滿頭白髮，面對記者詢問不發一語。

檢察官訊問後，認定張綱維違反證券交易法公告申報財報不實罪、刑法詐欺罪、背信罪、商業會計法、洗錢防制法等罪。至於遠航停飛部分，檢方也認定張綱維違反民用航空法第110-3條擅自違法停業規定。

檢方認為張綱維有逃亡之虞，以及湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，且有事實足認有反覆實行同一犯罪之虞，將他當庭逮捕，並向法院聲請羈押禁見。

檢方深夜將案件移送到台北地方法院，由於夜間不開庭，法院將於明天召開聲押庭審理。（編輯：黃世雅）1090330

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