攤販拒繳罰單 台北分署直搗倉庫扣14箱貨品

（中央社記者蕭博文台北31日電）吳姓攤商積欠罰單35萬餘元不繳，行政執行署台北分署今天會同警方，直搗吳男位於西門町的倉庫，查扣服飾14箱，若吳男仍不繳款，台北分署將拍賣貨品清償積欠的罰鍰。

台北分署新聞稿指出，台北市政府警察局萬華分局自民國103年5月至108年12月，舉發吳姓攤商719件，裁決金額新台幣107萬9100元，其中233件、35萬1600元移送台北分署，其餘案件移送新北分署。

台北分署為使攤商無貨品可違規販賣，斷絕其更換地點繼續擺攤的可能，今天上午會同員警，前往吳姓攤商位於西門町商圈屯放貨品的倉庫現場執行，當場查封庫存的服飾14箱約1800件及供擺攤使用的手推車14台。

新聞稿指出，吳姓攤商若仍不繳納罰鍰，台北分署將依法拍賣查封物品，以清償積欠的違規罰鍰。

台北分署並指出，鑑於部分攤商長期占用騎樓、人行道，經屢次開單處罰仍拒不繳納，漠視公權力，於是與台北市警局各分局合作，自去年起針對欠繳鉅額罰鍰的違規攤商辦理專案執行，已先後至統領商圈、捷運科技大樓站、捷運永春站及捷運忠孝敦化站附近現場查封7名違規大戶攤商當場販賣的物品，並陸續進行拍賣。

台北分署呼籲民眾，執法不因防疫而間斷，對於欠繳的罰鍰應依規定繳納，不要心存僥倖，如遭裁處罰鍰而未按期繳納，經相關機關移送執行，必將強力執行，以落實公權力，確保國家債權。（編輯：張銘坤）1090331