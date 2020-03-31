吳思瑤不滿選舉黑函提告 士檢不起訴

（中央社記者蕭博文台北31日電）立委吳思瑤不滿第10屆立委競選期間，競爭對手李婉鈺的張姓、吳姓工作人員散布黑函，提出告訴。士檢認為，文宣質疑吳思瑤與其他政黨人物交往狀況，屬可受公評之事，日前不起訴。

士林地檢署不起訴處分書記載，吳思瑤提告指出，李婉鈺的張姓、吳姓工作人員，自民國108年12月31日至109年1月3日間，引用媒體報導，製作內容指稱「吳思瑤搞上人夫和吳伯雄子吳志剛車上廝磨！？」等不實文宣。

吳思瑤提告並指出，李婉鈺的張姓、吳姓工作人員至北投區散布不實文宣，涉違公職人員選舉罷免法的意圖使人不當選傳播不實文字等罪嫌。

檢察官認為，媒體曾於98年間報導吳思瑤與吳志剛的來往情形，張姓、吳姓工作人員散布的文宣內容與報導內容大致相符，並非憑空杜撰，難以認定有散布謠言、傳播不實之事。

檢察官並指出，吳思瑤當時尋求連任立法委員，其人品、操守、能力攸關選民選賢與能的權益，涉及多數選民利益，屬可受公評之事且與公共利益有關，且相關議題已公諸於媒體上，評論是否公平應由選民判斷，屬於言論自由保障的範疇，認定張姓、吳姓工作人員罪嫌不足，不起訴。（編輯：張銘坤）1090331