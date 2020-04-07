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夜店殺警案拒入監遭通緝 張家瑋台中落網

最新更新：2020/04/07 15:20

（中央社記者黃麗芸台北7日電）台北市信義區夜店殺警案喧騰一時，其中涉案的張家瑋遭判12年徒刑卻未到案執行，遭通緝期間均靠友人接濟度日，警方專案小組今天上午循線在台中市龍井區將他查緝到案。

台北市警察局南港分局今天召開記者會，偵查隊隊長邱桂美表示，民國103年發生的夜店殺警案，案經最高法院駁回上訴。

其中，涉案的張家瑋遭判處有期徒刑12年確定，但拒不到案執行，於去年8月被台北地檢署發布通緝在案，張家瑋遭通緝後竄逃全台各地。

經南港分局和市刑大科偵隊共組專案小組偵辦，透過分析相關資料得知，張家瑋藏匿於台中市龍井區藝術北街地區，且都靠友人接濟度日。

專案小組派員多日埋伏守候，終於在今天上午8時30分許將張家瑋查緝到案，全案詢後解送北檢執行發監，並持續調查張家瑋逃亡期間，其他人等涉藏匿人犯等罪嫌。

北市夜店殺警案發生於民國103年9月13日凌晨，曾威豪、劉芯彤等人於北市松壽路一家夜店與安管人員發生衝突，事後蕭叡鴻糾眾前往尋釁鬥毆；員警薛貞國得知後到場處理，遭「中山好青年」群組成員圍毆致死。

台灣高等法院106年12月28日針對曾威豪等68名被告作出二審判決，曾威豪等40人被依聚眾鬥毆致人於死罪判刑，曾威豪判刑10年、劉芯彤判刑9年，另28人則以在場助勢罪判刑。此案目前仍有5人未入監遭通緝在案。（編輯：李錫璋）1090407

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