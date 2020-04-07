茶館店長偽造防火管理人證書 檢聲請簡判

（中央社記者蘇木春台中7日電）台中一家茶館店長林慈娟，前年利用前店長留下的防火管理人結業證書，變造日期偽造後，傳送給消防局規避管理人受訓規定，遭消防局查出送辦，檢方今天依偽造文書罪聲請簡易判決。

台中地檢署聲請簡易判決處刑書指出，37歲女子林慈娟自民國104年至108年4月止，擔任台中市一家茶館中科永福店店長。前任鄒姓店長曾在102年9月間取得防火管理人講習訓練結業證書，鄒男調職到其他分店後，仍將結業證書留置在原店內。

林慈娟接任店長後，因工作忙碌無暇辦理店內防火管理人變更事宜，107年10月間利用放在店內鄒男的結業證書，將受訓日期自「102年9月3日」變造為「106年9月3日」、訓練班別自「第1020期」變造為「第1040期」，發證日期「102年9月17日」變造為「106年9月17日」。

林慈娟變造後以影印傳真方式，向台中市政府消防局安檢小組人員提出偽造的防火管理人結業證書，以規避需提出防火管理人受訓的規定，案件經消防局承辦人員發覺，偽造的證書發證日期為106年，但證書編號卻是102年度有異，向課程承辦單位查詢發現為偽造，由承辦單位提出告訴。

林女到案後坦承犯行，台中地檢署檢察官依據證人證詞、結業證書正本、承辦單位訓練紀錄等證據，今天依偽造文書罪向法院聲請簡易判決處刑。（編輯：謝雅竹）1090407