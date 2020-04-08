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謝明達被控收賄無罪確定 檢非常上訴遭駁

最新更新：2020/04/08 13:11

（中央社記者蕭博文台北8日電）前台北市議員謝明達被控收賄，纏訟多年獲最高法院自為判決無罪確定。檢察總長江惠民不服最高法院判決提起非常上訴、聲請提案大法庭，日前均遭最高法院駁回。

謝明達被控於民國87年擔任台北市議會第7屆議員期間，收受廠商新台幣220萬元賄款，協助廠商安排台北市政府捷運工程局人事，89年間遭起訴。

謝明達一審到更二審均遭判有罪，最重被判刑10年2月，更三審則依不違背職務收受賄賂罪判刑3年10月。

最高法院107年8月間，以難以認定對價關係等理由，撤銷原判決，罕見自為改判無罪確定。謝明達另請求刑事補償，獲補償26萬700元。

最高法院判決指出，依原判決引用的證據及論斷，只能認定謝明達有為人事案推薦、請託，欲調閱質詢資料及收受匯款等事實，但不能認定有不違背職務收受賄賂犯行，行為尚屬不罰。

檢察總長江惠民認為，最高法院違反不得自行認定事實、適用法律的規定，且未對爭議之處進行言詞辯論，也違反正當程序而違背法令，提起非常上訴，並就「第三審法院可否不經言詞辯論程序，對於重要事實為與原審不同之認定？」等法律爭點聲請提案大法庭。

最高法院認為非常上訴、聲請提案大法庭均無理由，日前一併駁回。（編輯：張銘坤）1090408

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