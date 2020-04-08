華山分屍案改判免死 高院：非為廢死超前部署

（中央社記者蕭博文台北8日電）華山草原分屍案凶嫌陳伯謙一審判死，二審高院認為符合自首要件，昨天改判無期徒刑。外界質疑高院是在為「廢死」超前部署，高院今天上午表示，法院依法審判，質疑純屬無稽。

高院下午發布更新版的新聞稿補充說明指出，合議庭審酌陳伯謙自首供出犯罪經過及棄屍地點，並帶同警方尋獲屍塊，使原無積極證據的警方得以明確偵辦，既然陳伯謙因自首而取得有利的量刑因子，二審無法忽視此一有利量刑因子進而維持死刑，因此依自首規定減輕其刑。

全案起於陳伯謙民國107年6月間在華山草原上的野居草堂性侵酒醉昏睡高姓女子，再以手勒死女方，進行分屍，另將高女包包內現金花用殆盡。

一審台北地方法院依強制性交而故意殺害被害人罪，處陳伯謙死刑。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。法官邱滋杉、陳玉雲、陳筱珮組成的合議庭認為，陳伯謙符合自首要件，撤銷原審死刑判決，昨天改判無期徒刑。

針對外界質疑分屍案改判無期徒刑，難不成是在為廢死做超前部署，高院上午發布新聞稿表示，死刑存廢是立法權責，現行法律既有死刑規定，法官依法審判，即須審慎適用，無迴避空間。

新聞稿指出，一審認定陳伯謙不符自首要件，但二審認為，陳伯謙在有偵查權限人員並無客觀證據指向他犯案之前坦承犯案，符合自首要件，依刑法第62條規定，得減輕其刑。

高院表示，合議庭斟酌全案情節及所有量刑基礎，認為陳伯謙行為極端惡劣，泯滅人性，本應量處極刑，使其與社會永久隔離，但因符合自首要件，予以減輕其刑，量處無期徒刑，是就此件具體個案，依證據認定事實、適用法律所為的審判。

新聞稿最後提到，外界所稱判決結果是在為廢死超前部署，實屬無稽，為免社會大眾受誤導，特予聲明，以正視聽。（編輯：戴光育）1090408