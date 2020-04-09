詐騙廣告又冒用屏東巧克力 潘孟安人像也被盜

屏東巧克力在世界巧克力大賽中屢獲佳績，去年臉書就曾出現冒用屏東金牌巧克力的一頁式廣告，最近武漢肺炎疫情讓電商平台夯，連屏東縣長潘孟安人像都被盜用來賣仿冒品，屏東縣府呼籲民眾千萬不要再被騙。圖為屏東金牌巧克力品牌產品。中央社記者郭芷瑄攝 109年4月9日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）屏東巧克力在世界巧克力大賽中屢獲佳績，去年臉書就出現冒用屏東金牌巧克力的一頁式廣告，最近因武漢肺炎疫情電商平台夯，連屏東縣長潘孟安人像都被盜用來賣冒牌巧克力。

去年底，「屏東金牌巧克力」被盜用在臉書一頁式詐騙廣告，許多民眾受騙，不是收到劣質巧克力，就是錢匯了沒收到貨，打電話給被盜用的巧克力業者抱怨，屏東縣長潘孟安因此邀請世界巧克力金牌得主曾志元等被盜用的巧克力業者召開記者會，呼籲民眾千萬不要被騙了。

想不到今年1月底以來，因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情讓電商平台業績增加，進階版的詐騙廣告直接盜用人像，不但世界金牌巧克力得主許華仁的人像被盜用，連屏東縣長潘孟安的人像也遭殃。

縣府今天發布新聞稿表示，不肖業者利用一頁式廣告冒用可可農民照片及業者得獎圖片，並使用屏東縣長及相關首長在公開場所或公開活動對可可推廣的合照，騙取消費者信任，在社群平台或電商平台置入廣告行銷詐騙。

縣府請民眾多加查證，不要輕信網站置入廣告，也請大家在網路上購買前，再三確認店家資訊，務必到官方網站，致電確認無誤後再購買，或是直接到店內選購。

屏東巧克力業者黃琬倫在臉書上設立「台灣可可與台灣真巧克力」粉絲頁，她今天也在臉書貼文表示，一直被受騙的民眾在粉絲頁追貨，請大家不要被一頁式廣告騙了，一定要打電話求證，確定了再訂貨。

縣府也轉列內政部警政署165全民防騙網所列出的一頁式廣告購物詐騙新特徵，包括網址怪異冷僻、標價下殺超優惠、活動倒數計時增加搶購意願、只有E-mail或通訊軟體（臉書Messenger/LINE）作為客服工具、電子商務網站沒有申請網頁加密（SSL）憑證服務、特別強調免運費、採貨到付款方式、標榜7天鑑賞期等。（編輯：謝雅竹）1090409