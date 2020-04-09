羅東工地挖出女無名屍 不排除他殺嫌疑

宜蘭羅東地區一處工地9日挖出一具女性無名屍，右小腿與軀體分離，警方指出，死亡時間超過1個月，不排除死者有遭他殺的嫌疑，已組成專案小組展開調查。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 109年4月9日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣9日電）宜蘭縣警方指出，羅東地區一處工地今天挖出一具女性無名屍，右小腿與軀體分離，不排除有他殺嫌疑，已組成專案小組展開調查。

宜蘭縣警察局羅東分局今天表示，羅東地區一處工地7日下午有工人發現，一群野狗在工地疑似叼著蛇類或老鼠玩耍，當時不以為意；昨天工人進一步整理工地時，赫然發現野狗叼的是一截人類的右小腿骨，長近30公分，立即報請警方偵辦。

警方指出，今天上午經派員前往現場進一步擴大搜索後，在現場挖掘出一具屍體，經相驗後發現死者為女性，年齡60歲以上，身高約150公分、短髮，死亡時間超過1個月，身分不詳。

警方表示，將清查轄區內失蹤人口，盡速查明死者身分。至於右小腿骨有無遭人工支解，或是當初被野狗咬斷，檢察官指示這部分擇日辦理解剖，專案小組也不排除死者有遭他殺的嫌疑，將擴大搜尋工地附近相關房舍等處，並調閱周邊監視器，釐清相關案情。（編輯：戴光育）1090409