女網友涉恐嚇被函送法辦 白冰冰：告到底

（中央社記者王鴻國新北13日電）藝人白冰冰昨天在臉書發文思念女兒白曉燕，雷姓女網友涉留言恐嚇，白冰冰報警並強調告到底。雷女訊後被函送法辦，事後雷女再貼文稱只是說出個人想法，「該怎麼辦就怎麼辦」。

白冰冰在白曉燕忌日（14日）前都會貼文分享思念女兒的心情，有網友在貼文留言指「下去！跟你女兒一樣，死在水裡」等話語。

白冰冰昨天貼文稱「其實本來決定不理會她，但就是在白曉燕離世23週年前的這一陣子，她非常惡意地不斷詛咒，要白冰冰跟著她女兒一起死在水裡等等…惡毒的語言」。

她說，「令人忍無可忍，已經激怒了所有冰友們，大家勸我一定要有所為，不能讓這樣惡毒的人與言語躲在鍵盤後面欺負善良民眾，所以今天我已報警了！」

白冰冰今天下午也召開記者會強調，她一定會告到底，要讓對方得到法律的處罰。

林口警分局今天表示，白冰冰的助理昨晚8時許到警局報案，向對方提出恐嚇、加重誹謗告訴。警方立即追查，並鎖定家住基隆的57歲雷姓婦人涉案。雷女家人得知警方傳喚時，就先透過警方向白冰冰表達歉意。

警方隨後派員遠赴基隆將雷女帶回警局偵訊，雷女在家人陪同下應訊仍強調網路留言是說出自己的想法，無意恐嚇白冰冰，也不想道歉。訊後，警方依恐嚇、妨害名譽等罪嫌將雷女函送法辦。

雷女做完筆錄離開警局時不發一語，但卻又在臉書（facebook）貼文稱「剛做完筆錄，在警局等待孩子們....該說的都說了，我只是把感覺和自己的想法說出來，最後會是如何？該怎麼辦就怎麼辦！」（編輯：戴光育）1090413