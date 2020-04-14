男欠繳1.8萬交通罰單房屋遭法拍 聲明異議

（中央社記者王朝鈺基隆市14日電）基隆市陳姓男子因未繳4張交通違規罰單共新台幣1萬8000餘元，名下房屋遭法拍引起外界討論，陳男今天在前台大教授陳志龍陪同下提出異議，要求停止查封房屋。

陳姓男子今天在前國立台灣大學法律系教授陳志龍陪同下，前往法務部行政執行署宜蘭分署基隆辦公室遞交「行政執行聲明異議暨聲請停止點交狀」。

陳志龍向中央社記者表示，基隆監理站與行政執行署人員於民國107年4月27日曾找鎖匠進入陳男家瞭解屋內結構及財產，應該明白查封這些動產就足夠支付，這些動產包含電視機、冰箱、冷氣及家具從外觀來看已超過2萬元，而執行標的只有4張交通違規罰單共1萬8000餘元，捨棄動產查封而改為不動產查封，顯然已構成違法超額查封。

陳志龍指出，筆錄僅記載鄰居提到陳男住在屋裡，究竟鄰居是何人也沒說明，陳男對於查封筆錄完全不知情，不知房子已被查封，也無查封揭示例如貼封條，執行機關另未清查第三人占用情況，未公告為不點交，程序違法，要求不點交查明。

陳姓男子說，戶頭裡4萬1000元存款已被扣光，仍不足1萬8000元，絕對不是故意不繳罰單。因為他從事粗工行業，平日都要跟著老闆全台到處跑，通知寄到家裡時他不在家，母親曾簽收3張通知單，但因母親不認識字不知事情嚴重性，也沒有告訴他，才會沒有繳納。

他表示，房子是父親過世後繼承而來，絕不能敗在自己手上，事後也盡力補救找了得標的代標公司，提出除願意付代標費10萬元外並多給5萬元，另相關規費及代書費都由他來出，但遭對方拒絕。

行政執行署宜蘭分署指出，曾以2次平信、11次雙掛號，多次通知陳男繳納，其中部分公文並由陳男的母親簽收，陳男始終未出面處理或與承辦人聯繫。

宜蘭分署表示，執行陳男的不動產前，曾再次發文請陳男繳納罰鍰，否則將執行名下不動產，但因陳男仍未予理會，宜蘭分署窮盡其它執行程序均無著後，選擇侵害人民權益最小的方式依序進行。

宜蘭分署指出，執行程序中，始終未接獲陳男或家屬表示異議，最後才依法執行陳男的名下不動產，直至1月6日第4次拍賣以135萬5400元拍定。（編輯：戴光育）1090414