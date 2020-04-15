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臉書散布疫情假訊息 游姓家庭主婦遭送辦

最新更新：2020/04/15 15:46
刑事局電信偵查大隊副大隊長林明俊（圖）15日表示，日前獲報有網友在臉書社團發表未經查證的不實訊息，經查為新竹市57歲游姓家庭主婦涉案，她供稱是聽信友人說法才發文，警依法送辦。中央社記者黃麗芸攝　109年4月15日
刑事局電信偵查大隊副大隊長林明俊（圖）15日表示，日前獲報有網友在臉書社團發表未經查證的不實訊息，經查為新竹市57歲游姓家庭主婦涉案，她供稱是聽信友人說法才發文，警依法送辦。中央社記者黃麗芸攝　109年4月15日

（中央社記者黃麗芸台北15日電）刑事局日前獲報，有網友在臉書張貼「怎麼活呀！金山街出了兩例...」的不實疫情訊息，經查為新竹市57歲游姓家庭主婦涉案，她供稱是聽信友人說法才發文，警方依法送辦。

刑事局電信偵查大隊今天舉行破案記者會，副大隊長林明俊表示，日前接獲民眾檢舉，指游姓網友於3月下旬在臉書社團發表未經查證的不實訊息，供不特定人瀏覽。

經查留言內容為「怎麼活呀！金山街出了兩例，我們作生意的真的非常無言，為什麼一定要出國玩呢？」等語，影響公眾認知造成混亂，刑事局函衛福部疾管署認定上述內容非屬實。

刑事局透過網路追查，查知犯嫌為新竹市57歲游姓家庭主婦，她到案說明，供稱是聽信友人說法後，未經查證真偽便自行發文，經告知為假訊息後深感懊悔，現已下架上述發文內容。

全案經詢問後依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。（編輯：陳俊碩）1090415

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